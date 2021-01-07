إمام الحضرة الهاشمية يدعو إلى فرض الزكاة

الوكيل الاخباري -

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دعا إمام الحضرة الهاشمية الشيخ غالب الربابعة، الخميس، إلى إيتاء الزكاة وفرضها واستثمارها في مشاريع تنموية توفر فرص عمل للباحثين عن العمل، لتقليل معدلات الفقر وإيجاد فرص عمل جديدة.وطالب الشيخ الربابعة في تصريحات لقناة المملكة إلى تنظيم إيتاء الزكاة والحصول عليها، بشكل مشابه لعملية تنظيم صرف الرواتب.وقال إمام الحضرة الهاشمية إن "الزكاة تُطهر نفس الغني من الحرص والشُح، وتطهر نفس الفقير من الحقد على الغني، وهي أيضا تزكية للنفس"، إذ قال تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها).وذكر أن الزكاة والصدقة تشفي المجتمع من أمراضه وعلله، ويُمكنها أن تقضي على مشاكل مثل الانتحار والعنف الأسري.وقال إن حساب الغني الذي لا يُخرج الزكاة عند الله "عسير"، وتساءل أين حق الفقير والمسكين والطالب وذوي الإعاقة في المال.وأكد على أن الزكاة فريضة وليست تطوعا، وأشار إلى أن الله عز وجل قرن الصلاة بالزكاة، إذ قال تعالى (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور).