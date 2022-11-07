إمهال متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية - أسماء

الوكيل الإخباري - أمهلت محاكم في مذكرات تبليغ متهمين 10 أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.

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ونشرت المحاكم وفقا لرصد " الوكيل الإخباري" أسماء المتهمين عملا بأحكام المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.



وبينت أنه بانقضاء مدة الإمهال النافذة، وعدم تسليم أي منهم نفسه، يعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.



















