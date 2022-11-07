الإثنين 07-11-2022
الوكيل الاخباري

الصحة: لا إصابات كوليرا مشتبه بها في الأردن

المحكمة الإدارية تقرر رد طعن طبيب بانتخابات نقابة الأطباء

ارتفاع سعر تنكة زيت الزيتون 15 ديناراً في المملكة

خلال 3 ساعات .. ارتفاع أسعار الذهب في المملكة

الملك وولي العهد يصلان شرم الشيخ

العضايلة:مؤتمر المناخ أهم تظاهرة دولية تلتئم لحماية المناخ والبيئة والإنسانية جمعاء

تحذيرات من الصناعة والتجارة للمواطنين عند شراء زيت الزيتون

الملكة رانيا : كلنا فخر بالشاب أحمد أبو السعود

وزير التربية ينعى الطفل أحمد أبو رياش

حادث تسرب للأمونيا بشمال إسرائيل

الإثنين، 07-11-2022 10:30 ص

إمهال متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية - أسماء

image


الوكيل الإخباري - أمهلت محاكم في مذكرات تبليغ متهمين 10 أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.

اضافة اعلان


ونشرت المحاكم وفقا لرصد " الوكيل الإخباري" أسماء المتهمين عملا بأحكام المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.


وبينت أنه بانقضاء مدة الإمهال النافذة، وعدم تسليم أي منهم نفسه، يعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.








 




 

 


 

إقرأ ايضا
108301901_4551060844905872_3429681380697206531_o

المحاسبة والشَّفافية يطلقان مشروعا لحماية الشُّهود بقضايا الفساد

6347d64ce9733

الصحة: لا إصابات كوليرا مشتبه بها في الأردن

نقابة الأطباء الأردنية-(أرشيفية)

المحكمة الإدارية تقرر رد طعن طبيب بانتخابات نقابة الأطباء

Capture-06

ارتفاع سعر تنكة زيت الزيتون 15 ديناراً في المملكة

Fg8_83FWYAAArIU

الملك وولي العهد يصلان شرم الشيخ

6368caf017f16

العضايلة:مؤتمر المناخ أهم تظاهرة دولية تلتئم لحماية المناخ والبيئة والإنسانية جمعاء

أخبار متعلقة
PU2vVt9TY1HaPUnVCSlHzPjtYw1Vne7MeoEa7CTD

إيقاف ضخ المياه عن مناطق في عمان والبلقاء - التفاصيل

Untitled-1-368

أمن الدولة تمهل متهمين لتسليم أنفسهم - أسماء

مبنى رئاسة الوزراء

السير الذاتية للوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

WhatsApp Image 2022-10-20 at 4.42.06 PM

القطارنة يوجه دعوة للشركات الكورية للاستثمار في الأردن

0L5A0349

استطلاع: 68% من الأردنيين لا يثقون برئيس الوزراء

310118883_412474291058582_8383457287244695179_n

الزراعة: انطلاق الحملة الثانية من حملة مكافحة الذباب المنزلي