إنتاج فيلم عن البترا بتقنية ثلاثية الأبعاد لزيارتها افتراضيا

الوكيل الاخباري - أعلنت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، أن قريبًا سيصبح بمقدور أي شخص في أي مكان بالعالم زيارة البترا افتراضيا والتجول في جميع مرافقها، وكأنه يزورها على الواقع.



وأشار مدير مشروع "منصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوسطية للتراث الثقافي لليونيسكو" الدكتور طلال العكشة، في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد إلى الانتهاء من إنشاء موقع إلكتروني متكامل يضم المعلومات عن مدينة البترا والمنطقة، وما تحتويه من إرث ثقافي وسياحي وتاريخي مميز، إضافة إلى إنتاج فيلم عن المدينة الوردية عبر تقنية الأبعاد الثلاثية يمكن الزائر في أي دولة بالعالم التجول في البترا افتراضيا.



وكانت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع ودائرة الآثار العامة من الأردن، حصلت على دعم من الاتحاد الأوروبي لـ"مشروع منصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوسطية للتراث الثقافيِّ لليونسكو (iHERITAGE)" الهادف إلى إنشاء عملية يقودها ويدفعها الابتكار.

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