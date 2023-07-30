الأحد 30-07-2023
الوكيل الاخباري

الجيش السوداني يعلن مقتل 21 عنصرا من قوات الدعم السريع في أم درمان

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل من الأراضي السورية

الحنيطي يفتتح دورة القيادة والأركان 64 المشتركة 28

اعتماد 1620 طلبًا لوظائف الفئة الثالثة في صندوقي الحج و"أموال الضمان"

ابو حماد يحذر من فقدان الاسواق الخارجية بعد تطبيق التعليمات السعودية

صرف مستحقات المنح والقروض لطلبة هذه الجامعات - أسماء

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لإشغال وظائف في بلدية عجلون - أسماء

هام من ديوان الخدمة للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في هذه المؤسسات

ترجيح إدراج "معدل السير" على جدول أعمال مجلس النواب الأربعاء

إنتاج فيلم عن البترا بتقنية ثلاثية الأبعاد لزيارتها افتراضيا

الأحد، 30-07-2023 03:40 م

إنتاج فيلم عن البترا بتقنية ثلاثية الأبعاد لزيارتها افتراضيا

6


الوكيل الاخباري - أعلنت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، أن قريبًا سيصبح بمقدور أي شخص في أي مكان بالعالم زيارة البترا افتراضيا والتجول في جميع مرافقها، وكأنه يزورها على الواقع.

وأشار مدير مشروع "منصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوسطية للتراث الثقافي لليونيسكو" الدكتور طلال العكشة، في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد إلى الانتهاء من إنشاء موقع إلكتروني متكامل يضم المعلومات عن مدينة البترا والمنطقة، وما تحتويه من إرث ثقافي وسياحي وتاريخي مميز، إضافة إلى إنتاج فيلم عن المدينة الوردية عبر تقنية الأبعاد الثلاثية يمكن الزائر في أي دولة بالعالم التجول في البترا افتراضيا.

وكانت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع ودائرة الآثار العامة من الأردن، حصلت على دعم من الاتحاد الأوروبي لـ"مشروع منصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوسطية للتراث الثقافيِّ لليونسكو (iHERITAGE)" الهادف إلى إنشاء عملية يقودها ويدفعها الابتكار.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
63826332553664471246

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل من الأراضي السورية

638263301180262393

افتتاح مؤتمر التخطيط الأولي لتمرين الأسد المتأهب 2024

620232118452578223671

الحنيطي يفتتح دورة القيادة والأركان 64 المشتركة 28

7202324105345505951718

اعتماد 1620 طلبًا لوظائف الفئة الثالثة في صندوقي الحج و"أموال الضمان"

1690721934900

السفارة المكسيكية تحتفل بمرور 48 عاما على العلاقات الدبلوماسية مع الأردن

102022913314584118874

ابو حماد يحذر من فقدان الاسواق الخارجية بعد تطبيق التعليمات السعودية

أخبار متعلقة
tt

ورشة تدريبية لقطاع الطباعة والتعبئة والتغليف

220238205147509748968

بلدية عجلون تنفذ عددا من المشاريع لتحسين مستوى ونوعية الخدمات

t

المؤسسة التعاونية ومزارعي الهند للأسمدة تبحثان التعاون المشترك

ص

رسميًا..الأردن ينظم بطولة العالم للمصارعة تحت سن 20 الشهر المقبل

tt

المعايطة يؤكد على أهمية الشراكة مع الجامعات الأردنية

1

الخصاونة: مدير المخابرات دعم منظومة التحديث السياسي