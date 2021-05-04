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إنتهاء حملة تطعيم موظفي وزارة التعليم العالي ضد كورونا

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الثلاثاء، 04-05-2021 04:29 م

إنتهاء حملة تطعيم موظفي وزارة التعليم العالي ضد كورونا

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الوكيل الاخباري- قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد /الناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أنه وبالتعاون مع وزارة الصحة تم اليوم الثلاثاء إطلاق حملة لتطعيم جميع موظفي وموظفات الوزارة ضد فيروس كورونا من خلال فريق خاص من وزارة الصحة حضر إلى حرم الوزارة.

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وأكد الخطيب بأن هذه الحملة تأتي ضمن سعي الوزارتين لدعم جهود الدولة الأردنية في مكافحة فيروس كورونا، مما يسهل على الوزارة تقديم الخدمات لمتلقي الخدمة خاصةً وأن عدد من الخدمات والمهام المناطة بكادر الوزارة تستلزم أن يتم تنفيذها وفقاً لمواعيد محددة قد تتأثر في حال وجود أي إصابة لا سمح الله بفيروس كورونا بين موظفيها.


وأضاف الخطيب بأن هذه الحملة شملت جميع الموظفين والموظفات العاملين في مركز الوزارة إضافةً إلى موظفي الوزارة العاملين في مكاتب المستشارين الثقافيين التابعة للوزارة والمنتشرة في جميع الجامعات الأردنية الرسمية وعدد من الجامعات الخاصة، وبناء على ذلك يمكن للوزارة أن تعمل بكامل طاقتها من الموظفين بعد عطلة عيدالفطر السعيد.


من جهة أخرى شكر الخطيب باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القائمين على وزارة الصحة وكوادرها الطبية على الجهد الكبير الذي يقومون به في سبيل مكافحة هذا الفيروس.

 




 

 


 

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