إنجاز خمسة مشاريع رياضيه وشبابية في عجلون

الوكيل الاخباري -

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أنجزت مديرية الشباب في محافظة عجلون خمسة مشاريع ، تتعلق بالمباني الرياضية والشبابية في المحافظة من تأهيل وبناء وصيانة وانارة، ضمن موازنة مجلس المحافظة.وأكد رئيس مجلس المحافظة، عمر المومني، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاحد أن قطاع الشباب من أكثر القطاعات التي تحتاج للدعم لأنهم فرسان المستقبل وموضع اهتمام وحرص القيادة الهاشمية، فالشباب يشكلون أكثر من 50% من المجتمع .وقال مدير الشباب، الدكتور حمزة العقيلي، إن المشاريع التي أنجزت هي إنارة مجمع عجلون الرياضي بقيمة 148 ألفا و 500 دينار وإنشاء ملعب في مركز شباب الهاشمية بتكلفة 78 ألفا و 773 دينارا وتأهيل أرض ملعب المجمع الرياضي بتكلفة 138 ألفا و 750 دينارا وإنشاء شاليهات عدد 2 في معسكر الشباب بتكلفة وصلت إلى 44 ألفا و 630 دينارا وإنشاء طابق ثان لمديرية الشباب وتأهيل قاعة بكلفة وصلت 94 ألفا و 547 دينارا.وثمن العقيلي مدى اهتمام مجلس المحافظة بالقطاع الشبابي والرياضي في المحافظة ومتابعته الحثيثة لإنجاز المشاريع الشبابية والرياضية .