الأحد 27-12-2020
الوكيل الاخباري

الامن العام يصدر بيان حول حادثة الاعتداء على السيدة وابنتها بالجاردنز

نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية يزور بلديات لواء ناعور

رئيس هيئة الأركان يوجه بزيادة عدد الفحوصات لفيروس كورونا

الكرك: تراجع أسعار زيت الزيتون وسط وفرة الإنتاج

السعودية: 9 وفيات و154 إصابة جديدة بكورونا

دير أبي سعيد: تُجار وأصحاب بسطات يعتدون على الأرصفة وسط عدم جدوى المخالفات

إدارة الأزمات تدعو الاردنيين للحصول على لقاح كورونا - رابط

إنجاز خمسة مشاريع رياضيه وشبابية في عجلون

ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا بلبنان والمستشفيات تحذر

تحويلات جزئية لأعمال فواصل التمدد على الصحراوي

الأحد، 27-12-2020 06:07 م

إنجاز خمسة مشاريع رياضيه وشبابية في عجلون

12202025194758376132175


الوكيل الاخباري - أنجزت مديرية الشباب في محافظة عجلون خمسة مشاريع ، تتعلق بالمباني الرياضية والشبابية في المحافظة من تأهيل وبناء وصيانة وانارة، ضمن موازنة مجلس المحافظة.
اضافة اعلان

وأكد رئيس مجلس المحافظة، عمر المومني، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاحد أن قطاع الشباب من أكثر القطاعات التي تحتاج للدعم لأنهم فرسان المستقبل وموضع اهتمام وحرص القيادة الهاشمية، فالشباب يشكلون أكثر من 50% من المجتمع .

وقال مدير الشباب، الدكتور حمزة العقيلي، إن المشاريع التي أنجزت هي إنارة مجمع عجلون الرياضي بقيمة 148 ألفا و 500 دينار وإنشاء ملعب في مركز شباب الهاشمية بتكلفة 78 ألفا و 773 دينارا وتأهيل أرض ملعب المجمع الرياضي بتكلفة 138 ألفا و 750 دينارا وإنشاء شاليهات عدد 2 في معسكر الشباب بتكلفة وصلت إلى 44 ألفا و 630 دينارا وإنشاء طابق ثان لمديرية الشباب وتأهيل قاعة بكلفة وصلت 94 ألفا و 547 دينارا.

وثمن العقيلي مدى اهتمام مجلس المحافظة بالقطاع الشبابي والرياضي في المحافظة ومتابعته الحثيثة لإنجاز المشاريع الشبابية والرياضية .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220201323192199794513

الامن العام يصدر بيان حول حادثة الاعتداء على السيدة وابنتها بالجاردنز

1609086196228

نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية يزور بلديات لواء ناعور

1220201616740290223866

رئيس هيئة الأركان يوجه بزيادة عدد الفحوصات لفيروس كورونا

1120204103953472890025

الكرك: تراجع أسعار زيت الزيتون وسط وفرة الإنتاج

6202028152340961160693

دير أبي سعيد: تُجار وأصحاب بسطات يعتدون على الأرصفة وسط عدم جدوى المخالفات

1609083895036

إدارة الأزمات تدعو الاردنيين للحصول على لقاح كورونا - رابط

أخبار متعلقة
original_main_image5fe72bf4c742b

صيانة لمقاطع تصريف المياه بعجلون

12202015175224279967504

عجلون: اغلاق 8 مقالع حجرية مخالفة وانذار عدد اخر

1

300 ألف دينار لإعادة تأهيل ملعب عجلون الرياضي

وزارة التربية والتعليم

عجلون: اختيار مدرسة حطين لتطبيق نظام الجودة المطور

-1514716960

بتوجيهات ملكية .. تسليم مساكن لأسر اردنية

d291488f-e129-413d-8274-c00c775191b3-e1602530239772

القطامين يعلن عن حزمة قروض للشباب