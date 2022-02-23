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إنجاز دراسات هندسية ومخططات لازمة لتنفيذ برجي السادس خلال 8-10 أسابيع

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الأربعاء، 23-02-2022 07:05 م

إنجاز دراسات هندسية ومخططات لازمة لتنفيذ برجي السادس خلال 8-10 أسابيع

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس لجنة أمانة عمّان، يوسف الشواربة، الأربعاء، الانتهاء من الدراسات الهندسية وإعداد المخططات اللازمة لتنفيذ برجي الدوار السادس خلال 8-10 أسابيع.

وقررت الأمانة استئناف العمل في مشروع أبراج السادس من خلال دخولها كشريك فيه باستحواذها على 31% من رأسمال الشركة المالكة للمشروع، حسب الشواربة.

وتحدث الشواربة عن تدخل "إيجابي" بصورة مباشرة وواضحة في التعامل مع مشروع كان يمثل عنوانا للتعثر، وكان يعطي انطباعا سلبيا عن البيئة الاستثمارية في الأردن.

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