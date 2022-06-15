إنجاز طبي فريد في مستشفيات البشير

الوكيل الإخباري - حقق فريق طبي في مستشفيات البشير إنجازا طبياً هو الأول من نوعه على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بعد نجاحه بإجراء عمليتين زراعة الصمام الأبهري عن طريق القسطرة.

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وقالت المستشفى في بيان صحفي اليوم، إن أول عملية قسطرة لتبديل الصمام الأبهري أُجريت أول من أمس لمريضة عمرها 73 عاما كانت تعاني من أمراض مزمنة واستئصال الغدة الدرقية، إضافة الى عملية انزلاق غضروفي معقدة للفقرات القطنية.



أما العملية الثانية فقد أجريت أمس لمريض عمره 79 عاما، كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم وضعف شديد في عضلة القلب حيث كانت كفاءة العضلة 25 بالمئة، مع تضيق وارتداد دموي في الصمام الأبهري ما يجعل هذه الحالة من الحالات شديدة الصعوبة.



وأوضح رئيس شعبة أمراض القلب والقسطرة الدكتور سعيد النجار، أن المريضين محولان من أخصائي جراحة القلب بسبب الخطورة العالية عليهما في حال تغيير الصمام الأبهري عن طريق المداخلة الجراحية، مضيفا أن العمليتين تكللتا بالنجاح، والحالة الصحية لهما ممتازة ويستطيعان مغادرة المستشفى.



ولفت النجار إلى أن هذه التقنية وُجدت لحل مشاكل المرضى الذين لا يتحملون إجراء العملية الجراحية لأسباب مثل التقدم في العمر أو إجراء عملية قلب مفتوح أو أمراض رئوية شديدة ومزمنة، بالإضافة إلى زيادة الوزن وأسباب أخرى.



وأشار إلى أن التقنية تعد من التقنيات الحديثة في علم قسطرة القلب، ولا يتم إجراؤها إلا في مراكز متخصصة ولديها خبرات فنية متقدمة، مؤكدا سعي مستشفيات البشير ليكون مركز القلب مركزا تحويليا وتدريبيا لرفع كفاءة الخدمة المقدمة لمرضى القلب.



وأجرى العمليتين فريق طبي متخصص مكون من رئيس شعبة أمراض القلب والقسطرة الدكتور سعيد النجار، وبإشراف من استشاري أول أمراض القلب الدكتور عبد الله عميش وبمشاركة الطاقم الفني والتمريضي في قسم القسطرة القلبية.



بدوره قال مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات، إن هذا الإنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بشكل عام ومستشفيات البشير بشكل خاص وبسواعد وكوادر أبناء وزارة الصحة الأردنية.



وأضاف، إن هذه الإنجازات النوعية في مستشفيات البشير جاءت بدعم حثيث وتوجيه مستمر ومباشر من وزير الصحة الدكتور فراس الهوّاري، حيث أن عملية زراعة الصمام الأبهري بالقسطرة كانت تكلّف وزارة الصحة الأردنية مبالغ باهظة الثمن، مثمنا الجهود المبذولة من مديرة إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي المهندسة هدى عبابنة.



وأكد العبداللات ضرورة دعم جهود وزارة الصحة لرفع مستوى الخدمات الطبية النوعية المقدمة للمواطن، وتحسين التقنيات والمداخلات الجراحية ليبقى الأردن في طليعة دول المنطقة والإقليم ومميزا كما عهدناه في مجال العلوم الطبيَة.