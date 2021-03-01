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الإثنين، 01-03-2021 03:07 م

إنجاز طبي يحققه مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي

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الوكيل الاخباري - تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي شعبة الأشعة التداخلية والقسطرة العلاجية من إزالة مصفاة للدم (IVC Filter ) من جسم مريضة بعد عدة محاولات سابقة .

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المريضة تبلغ من العمر 39 عاماً و اجري لها عدة محاولات لإزالة هذه المصفاة بالطرق المعروفة و التقليدية إلا أن جميعها باءت بالفشل و كان الرأي العام أن يتم إزالتها بعملية جراحية لا تخلو من الخطورة .

 

و بعد إستشارة الأستاذ الدكتور مأمون العمري مشرف التدريب في شعبة الأشعة التداخلية بين أنه يمكن المحاولة مرة أخرى ولكن بطريقة غير تقليدية .

 

العملية تمت تحت التخدير الموضعي و استغرقت ساعتين من الوقت و تكللت بالنجاح و دون حدوث أي مضاعفات . 


 




 

 


 

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