الخميس 23-09-2021
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الخميس، 23-09-2021 12:22 ص

إنجاز علمي لطب مؤتة

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الوكيل الاخباري - أجرى فريق بحثي في كلية الطب بجامعة مؤتة برئاسة أستاذ علم أدوية السرطانات الدكتور يوسف الصرايرة الأربعاء بحثا نوعيا وفريدا لاحظ فيه الفريق إفراز أنزيم فريد من عائلة السيتوكرومات في مرضى سرطان الرحم مقارنة بغيرهن غير المصابات.

وقال بيان صادر عن الجامعة، إن الفريق توصّل إلى استغلال هذا الأنزيم في العلاج من خلال تنشيط مركبات تعمل على علاج سرطانات الرحم، مشيرا الى أن هذا البحث نال عناية واهتمام مجلة "Current Oncology" العالمية المرموقة.

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