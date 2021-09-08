إنجاز مشروع تطوير الأداء المؤسسي للنوع الاجتماعي لوزارة التنمية

الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، إن الأردن حقق تقدمًا نحو النهوض بمستوى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، باتجاه تنفيذ التزاماته الدولية، ووضع الأطر المتعلقة بالسياسات والاستراتيجيات والتشريعات لتحقيق المساواة.



جاء ذلك خلال حفل اختتام مشروع "تطوير الأداء المؤسسي للنوع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية" الممول من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، والمنفذ من قبل مكتب الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، مندوبًا عن وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح.



وأضاف الضمور أن الحكومة ممثلة باللجنة الوزارية للمرأة، أطلقت في عام 2020 استراتيجية المرأة في الأردن 2025-2020 ، والتي تُعد وثيقة سياسات تجاه تمكين المرأة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفقا للأولويات الوطنية.

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