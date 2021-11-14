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الأحد، 14-11-2021 03:52 م

إنجاز 55 % من المرحلة الأولى لمشروع الطريق الملوكي في الطفيلة

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الوكيل الاخباري- بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الملوكي في محافظة الطفيلة نحو 55 بالمئة.

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وقال مدير مديرية أشغال الطفيلة، المهندس عمر الحراسيس، في بيان صحفي اليوم الأحد، إنّ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع تجاوزت نحو نصف مليون دينار من مخصصات مجلس المحافظة، مشيرا إلى أنّه سيتم قريبا إنجاز الطريق وتدشينه أمام حركة المرور.


وبين أن أعمال التوسعة تضمنت إقامة خطوط خدمات جديدة للبنية التحتية من كهرباء ومياه واتصالات وشبكة لتصريف مياه الأمطار وتحويل مسارها عن التجمعات السكنية القريبة من الطريق إلى جانب إضاءة الطريق وإعادة تأهيله بخلطة اسفلتية جديدة بدءاً من مركز صحي العيص الشامل، مروراً بمستشفى الطفيلة الحكومي الجديد، ولغاية دائرة الترخيص، إضافة إلى توسعة وإعادة إنشاء تفريعة الطريق الحيوي الذي يربط طريق الحسا مع الطريق الملوكي.


وأضاف الحراسيس أن أعمال توسعة وتأهيل وتعبيد الطريق تتضمن إقامة أكتاف للطريق في بعض المقاطع، والعمل على إنارته وشموله بمستلزمات السلامة المرورية باعتباره من الطرق الحيوية التي تربط عدة مناطق وتجمعات سكنية ببعضها، فضلا عن تأهيله وفق مواصفات فنية للحد من الحوادث المرورية.

 

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