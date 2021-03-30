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الثلاثاء، 30-03-2021 05:30 م

إنجاز 70% من محجر صرة البيطري

وزارة الزراعة


 
الوكيل الاخباري - بلغت نسبة الإنجاز في محجر بيطري صرة بلواء البادية الشمالية الغربية 70 بالمئة.
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وقال مدير زراعة محافظة المفرق الدكتور عماد العياصرة لوكالة الأنباء الاردنية إن المحجر البالغة كلفة إنشائه مليونا و100 الف دينار ضمن منحة القمح الأميركية يقع على مساحة 20 دونما ضمن محمية صرة، وسيعتمد مستقبلا محجرا بيطريا دوليا لغايات التصدير الخارجي والاستيراد.

ولفت إلى أن المحجر الذي يشتمل على 4 حظائر بمساحة إجمالية 4 آلاف متر مربع، يحتوي على عيادة بيطرية وجناح للجمارك لغايات التخليص على المستوردات و4 مشارب داخل الحظيرة ومعلف، متوقعا ان ينتهي العمل في المشروع منتصف العام الحالي.

 




 

 


 

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