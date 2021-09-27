إنجاز 80% من تعبيد شارع الرسالة بمنطقة وادي السير

الوكيل الإخباري - أنجزت أمانة عمّان نحو 80% من شارع الرسالة الذي يعتبر رديفاً لنزول وادي السير، حيث سيربط منطقة وادي السير/ البلد بدوار الشعب/ شارع الملك عبدالله الثاني إضافة للقادمين من مناطق القرى المحيطة بوادي السير.

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وأوضح المدير التنفيذي للطرق رائد حدادين في تصريح صحفي، الاثنين، أن أمانة عمّان تعمل على تعبيد الطريق بطول 2200 متر وعرض 30 مترا، وإنشاء الأرصفة وتركيب قواعد أعمدة الإنارة على طول الشارع.



وبين أن شارع الرسالة من المشاريع الحيوية التي ستسهم حال إنجازه بتخفيف الضغط المروري على الدوار الثامن، فضلاً عن تنمية المنطقة المحيطة به تنظيمياً واجتماعياً.



وأضاف أن الأمانة أنجزت شبكة تصريف مياه أمطار على جانبي الشارع التي تفصلها جزيرة وسطية.

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