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الإثنين، 26-07-2021 01:12 م

إنجاز 90% من طريق قلعة الشوبك

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الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية سياحة محافظة معان ياسين صلاح إن مشروع توسعة طريق قلعة الشوبك قارب على الانتهاء إذ بلغت نسبة الإنجاز فيه 90%، مؤكدا أن هذا المشروع سيسهم في تحسين الواقع السياحي في الشوبك.

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وأضاف صلاح، أن تكلفة مشروع التوسعة تزيد عن 300 ألف دينار وتشمل توسعة الطريق ليصل الى 8 أمتار وبطول 350 مترا، كما يشمل إنارة الطريق باتجاه القلعة، موضحا أن الطريق يصل مركز الزوار بقلعة الشوبك التاريخية ويسهل عملية وصول الزوار إلى القلعة بشكل آمن.


وبين أن المشروع أسهم في حل مشكلة وعورة الطريق الجبلية الواصلة إلى القلعة، إذ كانت الطريق ضيقة وغير آمنة، مضيفا أنه سيتم مستقبلا استخدام السيارات الكهربائية للوصول إلى موقع القلعة.


وأشار إلى أن الطريق سيضفي قيمة جمالية للموقع السياحي في تلك المنطقة وسيسهم في تحسين البنية التحتية لها.


وقال إن الشوبك وخلال المرحلة المقبلة ستكون وجهة سياحية جاذبة للسياح، إذ تم تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية المرتبطة بالواقع السياحي سواء داخل قلعة الشوبك ومركز الزوار أو في محيط الموقع، لافتا إلى أن وزارة السياحة تدرس إمكانية إنارة قلعة الشوبك على غرار قلعتي عجلون والكرك، وسيسهم هذا الأمر في الجذب السياحي لها.

 




 

 


 

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