إنشاء دائرة جديدة في الديوان الملكي

الوكيل الإخباري- كشف رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي عن إنشاء دائرة في الديوان الملكي لمراقبة تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية سواء التشريعية أو الاستراتيجية.

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وقال خلال ندوة حضرها وزراء سابقين وأكاديميين وإعلاميين "إن جلالة الملك سيتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية شخصيا".



وأضاف الرفاعي " نحن نرى أن كل مؤشرات الثقة بين المواطن والمسؤول في انحدار مستمر " مشددا على أنه لم يعد مقبولا استمرار انحدار هذه الثقة.



وقال الرفاعي " لدينا فرصة تاريخية للإصلاح السياسي فنحن أكبر لجنة ملكية في تاريخ الأردن وعمرها الزمني كان الأطول، وأول لجنة انتجت قانون انتخاب وأول لجنة يضمنها جلالة الملك".



وأضاف أن الدولة كلها داعمة لمخرجات اللجنة الملكية والحكومة ملزمة بإرسال التشريعات التي أقرتها اللجنة دون أي تغيير ومدير المخابرات العامة قال: "إن دورنا حماية هذه المسيرة".