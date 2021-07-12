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الإثنين، 12-07-2021 11:00 م

إنشاء محطة لرصد الزلازل بجامعة آل البيت

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 الوكيل الاخباري - أنشأت وزارة الطاقة والثروة المعدنية محطة لرصد الزلازل في جامعة آل البيت وذلك بالتنسيق مع معهد علوم الأرض والبيئة وإشراف دائرة الانتاج والتصنيع في الجامعة.اضافة اعلان


وتتألف المحطة من جزئين، يسجل الجزء الأول الحركات الأرضية الضعيفة والحركات الأرضية القوية، فيما يسجل الجزء الثاني التسارع الأرضي "الذروة" والتي تفيد في دراسات الهندسة المدنية وتنقل البيانات وتبث من خلال تقنيات تكنولوجيا الاتصال إلى المركز الرئيسي لمرصد الزلازل الأردني في وزارة الطاقة، حيث تم تشغيل المحطة من خلال خلايا طاقة شمسية وبطاريات لتخزين الطاقة.

 




 

 


 

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