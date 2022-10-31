إنشاء مصنع ملابس في الكرك يوفر 1550 فرصة عمل

الوكيل الإخباري -

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قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن الوزارة، وضمن خطط عملها، تعمل على متابعة كافة المشاريع الاستثمارية وتحرص على دعمها المستمر وتوفير كافة السبل لها لضمان نجاحها واستمرارها.جاء ذلك خلال وضعها حجر أساس لمشروع شركة لصناعة الملابس والأزياء في منطقة الجديدة بمحافظة الكرك، مؤكدة أن المشروع سيعمل على توفير حوالي 1550 فرصة عمل، وعلى مساحة تقدر بــــ 47 الف متر مربع.وأشارت السقاف إلى أن المشروع يعتبر من المشاريع الاستثمارية التي تسعى وزارة الاستثمار إلى تمكينها ودعمها، بهدف خلق فرص عمل لأبناء المنطقة، إضافة إلى العمل على توزيع مكاسب التنمية الاقتصادية على كافة محافظات ومناطق المملكة.وأضافت أن وزارة الاستثمار وضمن خططها الهادفة الى تمكين المستثمر ستعمل على توفير كافة الدعم لهذا المشروع ولأي مشاريع قائمة أو جديدة، موضحة أن خطط عمل الوزارة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة الى خلق فرص عمل والحد من الفقر والبطالة.وبينت السقاف أن قانون البيئة الاستثمارية الجديد والذي صدر بالجريدة الرسمية بموجب إرادة ملكية سامية جاء ليواكب فضلى الممارسات العالمية في تحسين واقع البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتمكين القائم منها.