إنشاء مواقف للمركبات في السلط

الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى، علي بطانية، إن البلدية بصدد إنشاء مواقف لمركبات المواطنين والسياح في الساحة المجاورة للبلدية وسط مدينة السلط.



وأضاف أنه تمت المباشرة بإعداد التصاميم الهندسية من قبل الكوادر الهندسية في البلدية لإنشاء مواقف مركبات تحاكي عراقة وتراث المدينة.



وبين البطاينة أنه سيتم استغلال المساحات المتوفرة في وسط مدينة السلط، وخصوصاً الواقعة بجوار مبنى البلدية والمستخدمة حالياً كمجمع سفريات داخلية، وذلك من خلال إنشاء طابق ثان في المنطقة لتأمين مواقف للمركبات.

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