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إنشاء وتنفيذ حديقة وسط عجلون بـ 54 ألف دينار

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الأربعاء، 21-02-2024 12:25 م

إنشاء وتنفيذ حديقة وسط عجلون بـ 54 ألف دينار

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الوكيل الاخباري - باشرت بلدية عجلون الكبرى تنفيذ أعمال عطاء انشاء حديقة عامة وسط مدينة عجلون. 

وقالت البلدية إن الحديقة تقع في وسط عجلون وبكلفة تقديرية قرابة 54 الف دينار.

وتحاط الحديقة بشوارع من جميع الاتجاهات، وتعتبر استراحة ومتنفس لأهالي عجلون، وبحكم موقعها الذي يتوسط وسط عجلون ستكون نقطة مهمة على مسار حركة السُيّاح بالمحافظة لوقوعها مقابل مسجد عجلون التاريخي. 

وتشتمل على التشطيبات المعمارية بأفضل الطرق، مراعية أعمال تصريف مياه الأمطار وأعمال الري والأعمال الكهربائية لإنارة الحديقة ليلا ،كما يحيط بالحديقة أسوار خارجية من حجر عجلون لينسجم مع طبيعة عجلون وجمالها، كما تحاط بدرابزين من الستانلس ستيل لحماية الحديقة من الشوارع المحيطة فيها وحماية مرتادي الحديقة.

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وستحتوي الحديقة وحسب التصميم على أدراج داخلية حجرية وممر خاص لإستخدامات ذوي الإحتياجات الخاصة، وستكون محاطة بمساحة خضراء على محيطها كاملة من الداخل، وتحتوي على أشجار وأحواض زراعة داخلية، ومحاطة من الخارج برصيف من بلاط الإنترلوك.

ويتوقع الإنتهاء من الأعمال حسب عقد العطاء بعد أقل من 70 يوما من تاريخ البدء.





 




 

 


 

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