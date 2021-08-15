إنشاء وحدة ترخيص وتخليص المركبات في العقبة

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة العطاءات الحكومية عن طرحها العطاء المركزي الخاص بمشروع إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية ووثائق التنفيذ، لإنشاء وحدة ترخيص وتخليص المركبات داخل العقبة.

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ودعت الدائرة في بيان صحفي، اليوم الأحد، المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية المصنفة لديها في مجال الابنية بالفئة الاولى ومجال الطرق بالفئة الأولى (أ) مجتمعين أو مؤتلفين في حال التقدم كائتلاف يكون الاستشاري المصنف في مجال الأبنية بالفئة الاولى (أ) هو رئيس الائتلاف، الراغبين في الاشتراك في هذه الدعوة، الى سحب نسخ المناقصة أو سحب الدعوة من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني.



واضافت انه يجب على المناقصين التأكد من تسجيلهم على بوابة نظام الشراء الالكتروني WWW.JONEPS.GOV.JO ،موضحة انه بإمكان الذين لم يسبق لهم التسجيل على النظام، أن يسجلوا على النظام لدى دائرة العطاءات الحكومية حتى نهاية آب الحالي.



ودعت المناقصين الى متابعة موقع الدائرة على شبكة الانترنت www.gtd.gov.jo ، وعلى نظام الشراء الالكتروني الاردني للحصول على الملاحق التي قد تصدر على العطاء .