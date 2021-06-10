إنطلاق أردننا جنة اليوم

الوكيل الإخباري - تطلق وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، اليوم الخميس، برنامج "أردننا جنة"، لتشجيع السياحة الداخلية، بحسب مصادر مطلعة .

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وبحسب المصدر، يطلق وزير السياحة نايف الفايز من محافظة مأدبا، البرنامج خلال وجوده في مركز زوار مأدبا ومديرية السياحة.

وحول طريقة الحجز، فإنه يتم استعراض الرحلات من خلال تصفح المنصة، أما الحجز فيكون بالتواصل مع المكاتب السياحية المشاركة مباشرة، وفق الموقع الإلكتروني لبرنامج "أردننا جنة".



وأشار موقع "أردننا جنة" إلى أن النقل السياحي عن طريق المكاتب، ولا يمكن استخدام السيارة الخاصة مثل النسخة الماضية.



"سيتم الاكتفاء بعمل فحص للحرارة قبل ركوب الحافلة، دون الحاجة لشهادة مطعوم أو فحص سلبي لفيروس كورونا للذهاب إلى أي رحلة"، وفق الهيئة.



وأوضح أن الأعمار المعفاة هي الأطفال لغاية 4 سنوات مجاناً، والبرنامج مخصص فقط للأردنيين هذا العام.



وحول آلية الدفع، فإن الدفع فقط مباشرة عند المكاتب السياحية.

وقال وزير السياحة نايف الفايز في وقت سابق، إن برنامج "أردننا جنة" سيُعاد إطلاقه للتركيز على السياحة الداخلية.



وأضاف أن "قطاع السياحة سيكون من أوائل القطاعات التي ستكمل حملة تطعيم الكوادر"، مبينا أن نسبة الأشخاص الذين تلقوا المطاعيم في قطاع الفنادق تجاوزت 90%.



وأكّد الفايز أن "قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضررا من جائحة كورونا ليس فقط في الأردن بل في العالم"، مبينا أنه يتم السعي للسير قدما للعودة التدريجية الآمنة لقطاع السياحة الداخلية والخارجية.



"الحكومة قامت بإعفاء القطاع السياحي من الكثير من الغرامات، وإعفائهم من الرسوم التي ترتبت عليهم كما قامت بمجموعة من الإجراءات التحفيزية للإبقاء على العاملين في القطاع السياحي منها برنامج استدامة وتمديده حتى نهاية العام"، وفق الفايز.