إنطلاق فعاليات مهرجان حكايا الـ 15 في إربد

الوكيل الاخباري - إنطلقت على خشبة مسرح مركز إربد الثقافي مساء اليوم السبت، فعاليات مهرجان حكايا الـ 15 ، والذي ينظمه مسرح البلد بالتعاون مع الملتقى التربوي العربي، ويستمر مدة 8 أيام، بحضور مدير عام المكتبة الوطنية نضال عياصرة مندوبا عن وزيرة الثقافة.



وقال منسق مشروع حكايا سند أبو عساف خلال حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مهرجان حكايا يتضمن عروضا لفن الحكي، وعروضا موسيقية منوعة ستعرض في 7 مناطق مختلفة من المملكة وهي "عمان، إربد، المفرق، جرش، مأدبا والبلقاء"، وجميع العروض ستكون مهيأة للأشخاص من ذوي الإعاقة، لتوفير المنحدرات و ترجمة الإشارة في مواقع العروض.

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