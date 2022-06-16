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الخميس، 16-06-2022 09:38 م

إنطلاق فعاليات مهرجان عشتار للشعر الشعبي في إربد

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الوكيل الاخباري - ضمن الإحتفالات بإربد عاصمة للثقافة العربية لعام 2022، نظمت جمعية عشتار للشعر والثقافة والفنون وبدعم من وزارة الثقافة في رحاب جامعة جدارا اليوم، مهرجان عشتار للشعر الشعبي بعنوان "الأردن تاج القصيد"، والذي سيستمر مدة ثلاثة أيام.

وألقى رئيس هيئة المديرين في الجامعة الدكتور شكري المراشدة خلال الحفل كلمة بين فيها أن الشعراء هم ضمير الأمة، فقلوبهم وقلوب الشجعان لا تهرم، وهم ناجحون في الوطنية والحب والغزل والوقوف على الأطلال والمديح والهجاء، وفي قلب كل إنسان شاعر عندما يختلي بنفسه، إنما التحدي الأكبر أن ينظم القصيدة عمودياً أو نبطياً لتكون الصور الشعرية كالمغناة والفسيفساء التي تسر الناظرين والمستمعين والقراء.

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