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الأربعاء، 09-12-2020 09:42 ص

إنقاذ سيدة وأطفالها بعد تعرض مركبتهم للاحتراق

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الوكيل الإخباري - تمكن نشامى إدارة السير من إنقاذ سيدة وأطفالها كانوا داخل مركبة تعرضت للاشتعال في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان.

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وروت السيدة الحادثة تفاصيل الحادثة بنبرة مرتجفة، إلا أنها شعرت بالأمان بحسب قولها عند مشاهدتها نشامى إدارة السير وهم يهرعون لمساعدتها وعباراتهم  التي مازالت ترن في أذانها ( اطمئني نحن معك لا تخافي إحنا إخوانك "  وتقدمت بالشكر الجزيل لهم الذين ينشرون الطمأنينة أينما حلو على امتداد هذا الوطن.


من جانبه قال الوكيل غازي زكريا أبو زيتون ( هذا واجبنا أنا وإخواني  ) حيث اختصر كافة عبارات الشكر بهذه الجملة  مشيراً إلى أن الجانب الإنساني جزء لا يتجزأ من الواجب الشرطي .


 




 

 


 

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