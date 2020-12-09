إنقاذ سيدة وأطفالها بعد تعرض مركبتهم للاحتراق

الوكيل الإخباري - تمكن نشامى إدارة السير من إنقاذ سيدة وأطفالها كانوا داخل مركبة تعرضت للاشتعال في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان.

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وروت السيدة الحادثة تفاصيل الحادثة بنبرة مرتجفة، إلا أنها شعرت بالأمان بحسب قولها عند مشاهدتها نشامى إدارة السير وهم يهرعون لمساعدتها وعباراتهم التي مازالت ترن في أذانها ( اطمئني نحن معك لا تخافي إحنا إخوانك " وتقدمت بالشكر الجزيل لهم الذين ينشرون الطمأنينة أينما حلو على امتداد هذا الوطن.



من جانبه قال الوكيل غازي زكريا أبو زيتون ( هذا واجبنا أنا وإخواني ) حيث اختصر كافة عبارات الشكر بهذه الجملة مشيراً إلى أن الجانب الإنساني جزء لا يتجزأ من الواجب الشرطي .



