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الخميس، 20-06-2024 10:05 م

إنقاذ 3 أشخاص كانوا على متن بدّالة مائية تعرضت للغرق في خليج العقبة

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الوكيل الإخباري - تمكنت القوة البحرية والزوارق الملكية اليوم الخميس، من إنقاذ ثلاثة أشخاص كانوا على متن بدّالة مائية تعرضت للغرق بالقرب من الشاطئ الشمالي (الغندور) في خليج العقبة.

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وخلال الجولات الاعتيادية التي تنفذها زوارق السلامة العامة التابعة لوحدة خفر السواحل ضمن منطقة المسؤولية، لوحظ تسرب المياه داخل إحدى البدّالات المائية وعلى متنها عدد من المواطنين وعلى الفور تم إخلاء الأشخاص وإخراجهم من الماء وإجراء الإسعافات الأولية لهم وحالتهم العامة جيدة، وقطْر البدالة إلى الشاطئ للحيلولة دون غرقها.


يشار إلى أن القوة البحرية والزوارق الملكية جاهزة على مدار الساعة وعلى جميع الشواطئ للحفاظ على سلامة المواطنين وزوار مدينة العقبة، وتكثف هذه الجهود خلال العطل ونهاية الأسبوع.

 




 

 


 

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