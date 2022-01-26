إنقاذ 5 عائلات حاصرتهم الثلوج في البترا وايل

الوكيل الاخباري - أعلن محافظ معان، مساء الأربعاء، إنقاذ 5 عائلات حاصرتهم الثلوج في لواء البترا وقضاء ايل، وتأمينهم الى مراكز الإيواء في المحافظة.



وأعلن المحافظ إغلاق الطريق الملوكي من رأس النقب باتجاه البترا بسبب تراكم الثلوج وخوفا من الانجماد، وذلك في تصريح للمملكة.



ونقلت غرفة عمليات لواء القصر في محافظة الكرك، أفراد 6 عائلات حاصرتهم الامطار في منطقة شيحان، ونُقل الأفراد عبر مركبة لمديرية التربية لمركز إيواء قاعة الياروت، مع تأمينهم بكافة المستلزمات بالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية.

اضافة اعلان