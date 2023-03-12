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الأحد، 12-03-2023 10:27 ص

إنقاذ 9 أشخاص استنشقوا غازات منبعثة من الكيزر وحريق هنغر خلال عطلة نهاية الأسبوع

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الوكيل الإخباري - استعرض تقرير الدفاع المدني، اليوم الأحد، أبرز الحوادث والحالات الإسعافية التي تعامل معها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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ووفق التقرير، فإن كوادر الدفاع المدني أخمدت حريقا شب في هنغر تقدر مساحته بـ1800 متر بمنطقة وادي العش في الزرقاء، حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل، ونتج عنه إصابة شخص إثر استنشاقه الغازات المنبعثة من الحريق وحالته العامة متوسطة.

وبين التقرير أن فرق الدفاع المدني عملت على إسعاف 8 أشخاص أصيبوا بضيق في التنفس إثر استنشاقهم الغاز المنبعث من الكيزر حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في الموقع ونقلهم للمستشفى.

 

كما تعاملت مديرية الدفاع المدني مع 158 حريقا في كافة أنحاء المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتم تقديم الإسعافات الأولية لـ3659 حالة إسعافية، حيث جرى تأمين وصولهم إلى المستشفيات بالإضافة للاستجابة الفورية لـ334 حادث إنقاذ.

 

بدورها نوهت المديرية بوجود منخفض جوي خلال الأيام القادمة بحسب التقارير الواردة من إدارة الأرصاد الجوية، داعيةً المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة وعدم المجازفة بقطع الطريق مع الاستخدام الأمثل للمدافئ وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم وتهوية المنزل بين الحين والآخر.

 




 

 


 

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