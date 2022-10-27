إنهاء أزمة المتقاعدين العسكريين في قطر وإعادتهم خلال أيام

الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، إن دولة قطر الشقيقة قررت تقديم تعويضات للمتقاعدين العسكريين الذين كانوا التحقوا للعمل لفترة محدودة في مجال تقديم خدمات أمن وحماية مرتبطة بترتيبات بطولة كأس العالم لكرة القدم وفق اتفاقات فردية مع شركة خاصة وعودتهم إلى الأردن.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي إن القرار بلغ لعدد من المتقاعدين الذين حضروا اجتماعاً في مبنى السفارة باسم المتقاعدين مع السفير زيد مفلح اللوزي دام ساعات، وحضر جزءاً منه عددٌ من أبناء الجالية الأردنية في قطر.



وقررت الحكومة القطرية الشقيقة دفع مبلغ ١٥٠٠ دولار للمتقاعدين وصرف تذاكر سفر لهم، إضافةً للمبلغ الذي كانوا استلموه من الشركة الخاصة وفق تعاقدهم معها، إسهامًا مشكوراً من الحكومة القطرية لحل القضية.



وكان حوالي ٦٠٠٠ متقاعد أردني تعاقدوا فردياً مع شركة خاصة للعمل لمدة محدودة في مجال تقديم الأمن والحماية تنتهي بعد اختتام فترة المونديال.

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