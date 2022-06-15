إنهاء أعمال البنية التحتية كافة للباص السريع الشهر المقبل

الوكيل الإخباري - قال أمين عمّان يوسف الشواربة، إن الأمانة ستنهي منتصف شهر تموز المقبل أعمال البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد بنسبة 100%.

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وأضاف الشواربة، أن لدى الأمانة عطاءات لتعبيد الشوارع ستكون خلال الشهر المقبل في مختلف مناطق عمان، موضحا أن منظومة تعبيد الشوارع مستمرة وغير متوقفة.

وأشار إلى أن استراتيجية أمانة عمّان الكبرى للسنوات الخمس المقبلة، تشمل تعزيز مشروع باص عمان بشراء وتشغيل 136 حافلة و15 حافلة كهربائية ليصل عددها إلى 286 حافلة، فضلا عن دعم أجرة الركاب.



وأضاف أن الأمانة بدأت بالتعاون مع البنك الدولي لإعداد مخططات المرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردد بطول 52 كم وبتكلفة تقدر بـ 140 مليون دينار ما بين منحة وقروض.



(المملكة)