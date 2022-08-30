إنهاء ترتيبات تعيين 500 حارس مدرسة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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أكملت وزارة التربية والتعليم الترتيبات الخاصة بتعيين 500 حارس مدرسة، والتي تم إقرارها على جدول التشكيلات للعام الحالي.وقال مدراء تربية لـ " الوكيل الإخباري" إن كشوفات وتوزيعات الحراس الجُدد تم الانتهاء منها، بعد أن تم إجراء كل الترتيبات الخاصة بالفحص الطبي والكفالات العدلية والأوراق الثبوتية.وأشاروا إلى أنه سيباشر الحراس الجُدد عملهم اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء بالتزامن مع عودة دوام المدارس.وكانت وزارة التربية قد طلبت تعيين 500 حارس مدرسة من خلال ديوان الخدمة المدنية، وتم اجراء الامتحان التنافسي والمقابلات الشخصية للمتقدمين.