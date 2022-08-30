الأربعاء 31-08-2022
الوكيل الاخباري

المفرق: ورشة عمل حول الصحة والسلامة المهنية في منطقة جودبي الصناعية

الامن يحقق بملابسات العثور على مواطن متوفياً في منزله بالزرقاء

إربد : ضبط اعتداء على خط مياه لتعبئة صهاريج خاصة

وزير التنمية يوضح حول مواطن يطالب بإعادة صرف راتبه من المعونة

شاهد مقطع فيديو لليوتيوبر الاردني الخليلي يؤكد بقائه على قيد الحياة

اول تعليق من عائلة اليوتيوبر الخليلي حول خبر وفاته - صورة

النجار تكرم الفنان صخر حتر والفنانة زين عوض وفرقة قلعة عمّان

محاضرة في بلدية اربد بعنوان العمل عبادة

التعليم العالي : أكثر من 73 ألف طالب قدموا طلب قبول موحد

التربية: تشغيل تجريبي لمجمع المدارس المركزية بالعقبة

الثلاثاء، 30-08-2022 04:20 م

إنهاء ترتيبات تعيين 500 حارس مدرسة

resize


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكملت وزارة التربية والتعليم الترتيبات الخاصة بتعيين 500 حارس مدرسة، والتي تم إقرارها على جدول التشكيلات للعام الحالي. اضافة اعلان

 
وقال مدراء تربية لـ " الوكيل الإخباري" إن كشوفات وتوزيعات الحراس الجُدد تم الانتهاء منها، بعد أن تم إجراء كل الترتيبات الخاصة بالفحص الطبي والكفالات العدلية والأوراق الثبوتية. 
 
وأشاروا إلى أنه سيباشر الحراس الجُدد عملهم اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء بالتزامن مع عودة دوام المدارس. 
 
وكانت وزارة التربية قد طلبت تعيين 500 حارس مدرسة من خلال ديوان الخدمة المدنية، وتم اجراء الامتحان التنافسي والمقابلات الشخصية للمتقدمين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

المفرق: ورشة عمل حول الصحة والسلامة المهنية في منطقة جودبي الصناعية

الأمن العام

الامن يحقق بملابسات العثور على مواطن متوفياً في منزله بالزرقاء

wwwwww

إربد : ضبط اعتداء على خط مياه لتعبئة صهاريج خاصة

8202219194227599633759

وزير التنمية يوضح حول مواطن يطالب بإعادة صرف راتبه من المعونة

fffff

شاهد مقطع فيديو لليوتيوبر الاردني الخليلي يؤكد بقائه على قيد الحياة

wwww

اول تعليق من عائلة اليوتيوبر الخليلي حول خبر وفاته - صورة

أخبار متعلقة
1120212110598873149457

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

arabiaweather-tawjihi jordan_1

التربية تنشر أسماء 556 مرشحاً للتعيين بوظيفة حارس

resize

التربية: عملنا يقوم على أساس تحقيق العدالة في التعيينات

main_image62f430b1f26d9

مرشحون للتعيين في وزارة الطاقة - أسماء

137561_1_1577803775

سلطة وادي الأردن تدعو مرشحين لإجراء المقابلة الشخصية - أسماء

M63A8882

تعميم من التربية حول دوام الاداريين في المدارس