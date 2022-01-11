الثلاثاء 11-01-2022
الوكيل الاخباري

إنهاء تكليف "شركس" من الرعاية الصحية الأولية.. تنقلات واسعة في الصحة - أسماء

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الثلاثاء، 11-01-2022 09:36 م

إنهاء تكليف "شركس" من الرعاية الصحية الأولية.. تنقلات واسعة في الصحة - أسماء

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الوكيل الاخباري - قررت وزارة الصحة إجراء مجموعة من التنقلات وإنهاء تكليف مديرين عاملين في مراكز المحافظات أو في مديريات الوزارة.

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وقرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إنهاء تكليف الدكتور رياض الشياب من القيام بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة إربد وتكليفه للقيام بأعمال مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية.


وتعيين الدكتور شادي بني هاني مديرا لصحة إربد خلفاً للشياب، بعد إنهاء تكليفه من القيام بأعمال رئيس قسم الأمراض الصدرية في مديرية صحة إربد.


كما قرر الهواري، إنهاء تكليف الدكتور غازي شركس من مهامه كمساعد للأمين العام للرعاية الصحة الأولية ونقله للعمل في مجال اختصاصه في إدارة الرعاية الصحية الأولية، وتكليف المهندسة سعاد يوسف للقيام بأعمال مدير إدارة الخدمات في الوزارة مع الاستمرار في وظيفتها كمدير دائرة الخدمات في مستشفى الأمير حمزة.


وتقرر تكليف المهندسة هدى عبابنة للقيام بأعمال مدير مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي.


كما تقرر إنهاء تكليف الدكتور نشأت طعاني من القيام بأعمال مدير مديرية الأمراض غير السارية وتكليفه للعمل في مجال اختصاصه لأمر مدير مديرية صحة محافظة العامة، وتكليف الدكتور أنس المحتسب للقيام بأعمال مدير مديرية الأمراض غير السارية.


كما جرى إنهاء تكليف الدكتور عماد أبو يقين من القيام بأعمال مدير مستشفى الإسعاف والطوارئ والعيادات وتكليفه للعمل مديرا لإدارة الشؤون الفنية للمستشفيات.


وتقرر كذلك، إنهاء تكليف الدكتور أسامة صليبا من القيام بأعمال رئيس قسم الإسعاف والطوارئ في إدارة مستشفيات البشير وتكليفه للقيام بأعمال مدير مستشفى الإسعاف والطوارئ والعيادات، وإنهاء تكليف الدكتور أيمن محمود بني موسى للقيام بأعمال مدير مديرية صحة البيئة وتكليفه للعمل مديرا لإدارة الأوبئة.


كما تقرر إنهاء تكليف الدكتور علي الزيتاوي من القيام بأعمال مدير مديرية الأمراض السارية ونقله للعمل في مجال اختصاصه في مديرية صحة إربد، وإنهاء تكليف الدكتور محمد نمر الحوارات من القيام بأعمال رئيس قسم التطعيم وتكليفه للعمل مديرا لمديرية الأمراض السارية.


وتقرر إنهاء تكليف المهندس أحمد البرماوي من القيام بأعمال قسم رقابة الأمراض وتكليفه للعمل مديرا لمديرية صحة البيئة، وإنهاء تكليف الدكتور علاء الشناق من القيام بأعمال مدير مديرية الصحة المهنية وتكليفه للعمل في مجال اختصاصه في مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين والصحة المهنية.


كما جرى إنهاء تكليف الدكتور إبراهيم المعايعة من القيام بأعمال مدير مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين وتكليفه للعمل مديرا لمديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين والصحة المهنية.


وتقرر نقل الدكتور سامي عادل علي من مديرية الأمراض السارية ليعمل في مجال اختصاصه في مديرية صحة العاصمة.

 

هلا أخبار


 




 

 


 

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