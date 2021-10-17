الوكيل الاخباري- قرر رئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور إنهاء خدمات موظف موقوف على قضية مخلة بالشرف والأخلاق العامة.





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قال الجبور بأن الموظف موقوف منذ ستة اشهر على تهمة الاحتيال بالاشتراك.



واضاف الجبور في بيان وصل "الوكيل الاخباري" بأن قرار إلايقاف عن العمل بحق الموظف جاء تطبيقا للفقرة ( ب ) من المادة ( 9 ) من تعليمات العاملين بالاجور اليومية في البلديات ومجالس الخدمات المشتركه لسنة ( 2014 ) , والتي تنص على إنهاء خدمات الموقوف عن العمل لمدة تزيد عن ( 6 ) اشهر.



وشدد الجبور على تطبيق الانظمة والقوانين على جميع الموظفين دون تردد وخصوصا من تسجل ضدهم قضايا مخلة بالشرف والاخلاق العامة او جناية.