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الأربعاء، 17-11-2021 09:00 ص

إنهاء 5 بيوت عزاء وتحويل 3 مصابين للحجر المؤسسي في البلقاء

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الوكيل الإخباري- كشف محافظ البلقاء فراس أبو قاعود ،الأربعاء، عن تحويل 3 أشخاص للقضاء خلال الشهرين الماضيين لعدم التزامهم بالحجر المنزلي المرتبط بفيروس كورونا .

وقال أبو قاعود: "حولنا 3 أشخاص للمستشفى الميداني لعدم التزامهم بالحجر المنزلي خلال الشهرين الماضيين وبعدها جرى تحويلهم للمحكمة المختصة"، مؤكدا أن الرقابة على الالتزام بالإجراءات الصحية المرتبطة بالوقاية من فيروس كورونا مستمرة ولكن "هنالك لا مبالاة من قبل بعض المواطنين."

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ولفت أبو قاعود أنه يوجد مختصين في المحافظة للرقابة على الأشخاص المحجور عليهم بالمنازل، من خلال الهاتف والرقابة الميدانية للتأكد من وجودهم بالمنزل.


وفيما يتعلق بإقامة بيوت العزاء قال أبو قاعود إن بيوت العزاء لن تقام في محافظة البلقاء، مؤكدا إنهاء 5 بيوت عزاء أمس بعد الجلوس مع أصحابها والطلب منهم عدم الاستمرار ببيوت العزاء.


وبين أبو قاعود أنه سيجتمع مع 15 شخصا من أصحاب صالات الأفراح للتأكيد عليهم الالتزام بالبروتوكول الصحي المتبع عند إقامة حفلات الأفراح.


وقال إن عدد متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في البلقاء تجاوز 250 ألف مواطن من أصل 750 ألفا، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مدرسة مغلقة حاليا بالمحافظة.


قررت وزارة الداخلية الثلاثاء، منع إقامة بيوت والعزاء نهائيا، واقتصار إقامة حفلات الأفراح داخل الصالات المرخصة، وذلك بعد ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن.


وكذلك وجهت الوزارة في الكتاب الذي وقعه وزير الداخلية مازن الفراية، بـ "متابعة الأشخاص المحجور عليهم منزليا والتأكد من مدى التزامهم بتعلميات الحجر المنزلي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية كافة".


وتأتي القرارات الجديدة، "نظرا لزيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا ولاعتبارات الصحة والسلامة العامة ولضمان عدم انتقال العدوى وانتشار فيروس كورونا بين المواطنين" بحسب وزارة الداخلية.


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