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الأحد، 19-03-2023 05:55 م

"إيجابي" ينظم ورشة حول شمول المرأة بالقطاع الصناعي

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الوكيل الاخباري - نظم المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال (إيجابي) الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان، ورشة عمل حول "شمول المرأة في العمل بالقطاع الصناعي.. واقع وتحديات"، بمشاركة ممثلين لعدة جهات ومؤسسات محلية.

وأشار رئيس هيئة مديري المعهد، نائب رئيس غرفة صناعة عمان، تميم القصراوي، في بيان اليوم الأحد، إلى أن تنظيم الورشة، يأتي في وقت أصبح فيه توظيف النساء في المصانع المتوسطة والصغيرة، توجهاً عاماً خلال السنوات الماضية بالأردن.

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