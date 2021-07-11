إيعاز الخصاونة .. رسالة هامة للأردنيين للانتصار على كورونا

الوكيل الإخباري - أوعز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بتشديد الرّقابة على مدى الالتزام بأوامر الدّفاع، للانتصار على وباء كورونا .

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التشديد والإيعاز جاء بمثابة رسالة هامة للأردنيين ، من أجل العمل على استمرار الالتزام بارتداء الكمامة ، والعمل بالتباعد الجسدي ، في ظلّ دخول المرحلة الثانية من الخطة الحكومية حيز التنفيذ ، بعد تحسن الوضع الوبائي الراهن.

الأمر بحاجة إلى التفاؤل بحذر ، حيث الاستقرار الوبائي ، وفق تصريحات مسؤولين في وزارة الصحة ، الذين أشاروا في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري" ، أن تحسن الوضع الوبائي ، لا يعني التراخي بالإجراءات الوقائية .