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الأحد، 11-07-2021 08:43 م

إيعاز الخصاونة .. رسالة هامة للأردنيين للانتصار على كورونا

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رئيس الوزراء بشر الخصاونة


الوكيل الإخباري - أوعز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بتشديد الرّقابة على مدى الالتزام بأوامر الدّفاع، للانتصار على وباء كورونا .

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التشديد والإيعاز جاء بمثابة رسالة هامة للأردنيين ، من أجل العمل على استمرار الالتزام بارتداء الكمامة ، والعمل بالتباعد الجسدي ، في ظلّ دخول المرحلة الثانية من الخطة الحكومية حيز التنفيذ ، بعد تحسن الوضع الوبائي الراهن.

 

الأمر بحاجة إلى التفاؤل بحذر ، حيث الاستقرار الوبائي ، وفق تصريحات مسؤولين في وزارة الصحة ، الذين أشاروا في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري" ، أن تحسن الوضع الوبائي ، لا يعني التراخي بالإجراءات الوقائية .

 

 

 




 

 


 

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