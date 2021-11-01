إيعاز بإزالة الاعتداءات على الارصفة والشوارع في إربد

الوكيل الإخباري -اوعز محافظ إربد رضوان العتوم، لكوادر بلدية إربد الكبرى بإزالة جميع مظاهر الاعتداء على الأرصفة والشوارع في منطقة وسط المدينة والأسواق التجارية، سواء من البسطات او التجار.

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وقال العتوم خلال اجتماع اليوم الاثنين، في البلدية، إنه سيصار إلى تعزيز كوادر البلدية التي ستنفذ عملية الإزالة بالقوة الأمنية المناسبة لإنفاذ القانون ومنع مثل هذه الاعتداءات في اطار اجراءات شاملة لتنظيم الأسواق.



وأكد المجتمعون، أن الهدف من تنظيم الأسواق ليس قطع ارزاق من يعتاشون من وراء البسطات ولكن تنظيم الأسواق بعد تعديات كبيرة ومبالغ فيها أثرت على حركة المرور، إضافة إلى انعكاساتها على العوامل الصحية والبيئية.



وبحثوا امكانية ازالة الدواوير غير الضرورية بهدف التخفيف من الاشتباكات والعقد المرورية إزاء حركة سير نشطة وازدحامات مرورية كبيرة تشهدها المنطقة.