إيعاز بفتح بيوت ومعسكرات الشباب بالمحافظات كمراكز إيواء للمواطنين

الوكيل الإخباري- أوعز وزير الشباب محمد النابلسي لجميع مدراء مديريات الشباب في المحافظات، بفتح بيوت ومعسكرات الشباب بالمحافظات كمراكز إيواء للمواطنين خلال المنخفض الجوي السائد لغايات إيواء المتضررين والسياح أو من تقطعت بهم السبل أو داهمتهم السيول _ لا سمح الله جراء المنخفض الجوي السائد.



وشدد النابلسي على الجاهزية القصوى لبيوت ومعسكرات الشباب والتنسيق الكامل مع الحكام الإداريين والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.



يذكر أن وزارة الشباب لديها بيوت ومعسكرات الشباب في كل محافظة إضافةً إلى المراكز الشبابية المنتشرة في كافة محافظات المملكة والتي يمكن الإستفادة منها واستخدامها.

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