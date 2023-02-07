الثلاثاء 07-02-2023
الوكيل الاخباري

أمر مالي جديد من وزير المالية بشأن النفقات الجارية والرواتب

مجلس محافظة الزرقاء يشكل فريق طوارئ للتعامل مع الحالة الجوية

ترحيل تسع عائلات إلى دور الإيواء في إربد

زعيم كوريا الشمالية يأمر جيش بلاده بالاستعداد والجاهزية للحرب

خبير يوجه السائقين باتباع هذه الإرشادات أثناء الانزلاقات

قطع السير على الصحراوي من الأبيض لغاية جسر الحسا بسبب الغبار

إيعاز بفتح بيوت ومعسكرات الشباب بالمحافظات كمراكز إيواء للمواطنين

أُم لـ 5 أطفال أردنيين في سوريا تناشد بالعودة إلى الأردن بعد الزلزال المدمر

زلزال تركيا وسوريا.. رصد خسائر بشرية واقتصادية مروّعة

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الثلاثاء، 07-02-2023 11:32 ص

إيعاز بفتح بيوت ومعسكرات الشباب بالمحافظات كمراكز إيواء للمواطنين

245186_13_1642620197


الوكيل الإخباري- أوعز وزير الشباب محمد النابلسي لجميع مدراء مديريات الشباب في المحافظات، بفتح بيوت ومعسكرات الشباب بالمحافظات كمراكز إيواء للمواطنين خلال المنخفض الجوي السائد لغايات إيواء المتضررين والسياح أو من تقطعت بهم السبل أو داهمتهم السيول _ لا سمح الله جراء المنخفض الجوي السائد.
 
وشدد النابلسي على الجاهزية القصوى لبيوت ومعسكرات الشباب والتنسيق الكامل مع الحكام الإداريين والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

يذكر أن وزارة الشباب لديها بيوت ومعسكرات الشباب في كل محافظة إضافةً إلى المراكز الشبابية المنتشرة في كافة محافظات المملكة والتي يمكن الإستفادة منها واستخدامها.

اضافة اعلان

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

ترحيل تسع عائلات إلى دور الإيواء في إربد

الغبار

قطع السير على الصحراوي من الأبيض لغاية جسر الحسا بسبب الغبار

220237113025901801117

أُم لـ 5 أطفال أردنيين في سوريا تناشد بالعودة إلى الأردن بعد الزلزال المدمر

1675754898675

ارتفاع حجم التخزين الكلي في السدود إلى 91,5 مليون متر مكعب

602cb38a4d28e

بلدية الفحيص تتعامل مع تراكم ثلوج بمنطقة البكالوريا

00000

أبو مرجوب: مخاطر وصعوبات في دوام عمال القطاع الخاص بسبب الأحوال الجوية