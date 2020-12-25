الجمعة 25-12-2020
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الجمعة، 25-12-2020 04:38 م

بعد شكوى من فتاة في جرش

إيعاز عاجل من مدير الأمن العام

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مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة


الوكيل الإخباري - أوعز مدير الأمن العام ، اللواء الركن حسين الحواتمة ، بتشكيل هيئة تحقيق خاصة للنظر في الشكوى التي تقدمت بها إحدى الفتيات وادعت خلالها اتخاذ  أحد مرتبات شرطة جرش إجراءات غير قانونية بحقها اثناء قيامها بقيادة مركبتها واحالتها للقضاء دون وجه حق.

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ويأتي ذلك ، وفق ما وصل "الوكيل الإخباري " ، للوقوف على ملابسات الشكوى واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها ، من منطلق المسؤولية في خدمة المجتمع والوقوف على قضايا المواطنين.

 

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