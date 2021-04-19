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الإثنين، 19-04-2021 01:36 م

وفق مدير الاستهلاكية العسكرية

إيعاز ملكي بعد زيارة أسواق السلام

سلام


الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ، العقيد محمد الحديد  أنه جاء بتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أثناء زيارته يوم أمس لأسواق السلام بضرورة توفير كافة السلع الغذائية والتخفيف على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

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وأضاف العقيد الحديد ، الإثنين، خلال تصريحات صحافية ، أن زيارة جلالة الملك كان لها أثر كبير في نفوس العاملين بمختلف أسواق المؤسسة العسكرية ورسالة تؤكد مدى اهمية المؤسسة في توفير الامن الغذائي .


وأشار أن جلالة الملك أوعز للقائمين على إدارة المؤسسة بضرورة الاستمرار في تثبيت الأسعار والعمل على توفير كافة السلع خاصة الغذائية منها في مختلف  الأسواق المنتشرة في كافة محافظات المملكة، خاصة في شهر رمضان المبارك.


وأوضح العقيد الحديد، أن تثبيت الاسعار هو تحدٍ كبير، إلا أن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية قامت بتثبيت الأسعار.

 

وزاد "ستستمر المؤسسة في الإجراءات التخفيفية على المواطنين من حيث الأسعار "، منوها إلى توفر كافة المواد الغذائية في أسواق المؤسسة بمختلف فروعها في كافة محافظات المملكة.

 

 

 

 

 




 

 


 

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