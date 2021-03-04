الخميس 04-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التربية تعلن قرارا بشأن طلبة المدارس

وزير الصحة: ستبدأ الاصابات بالانخفاض تدريجيا بعد نهاية الشهر

الحركة الشرائية طبيعية على المخابز رغم المنخفض- فيديو

تساؤلات شعبية : هل سيُصدر أمر دفاع جديد لتأجيل الأقساط ؟

الأردن يفتتح قنصلية عامة في العيون المغربية

مطالبة نيابية بتأجيل أقساط القروض

إرادة ملكية سامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية 2021

انخفاض أسعار الذهب محليا

تويتر:مخالفات تعمل على إغلاق الحساب بشكل دائم

إيعاز من إدارة الأزمات إلى وزير الصحة بسبب انتشار كورونا

الخميس، 04-03-2021 01:32 م

من خلال كتاب من العميد الفراية إلى عبيدات

إيعاز من إدارة الأزمات إلى وزير الصحة بسبب انتشار كورونا

32021122105980879780
العميد مازن الفراية


الوكيل الإخباري - حطّ على مكاتب "الوكيل الإخباري" كتابا من  نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات العميد مازن الفراية ، موجها إلى وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات ، أوعز  من خلاله بتكثيف حملات التطعيم للكوادر الطبية العاملة في القطاعين العام والخاص.

اضافة اعلان
 

وتبدأ الحملة اليوم الخميس ، واعتباره يوم مفتوح لتطعيم الكوادر الطبية في القطاع العام على أن يتم الانتقال لتطعيم اطباء القطاع الخاص خلال الاسبوع القادم، وفق الكتاب.

 

ويأتي ذلك ، نظرا للتسارع الكبير في أعداد الإصابات وازدياد احتمالية انتشارها بين الكوادر الطبية ، في ظل الوضع الوبائي الراهن .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية تعلن قرارا بشأن طلبة المدارس

6040df0c2e0ff

وزير الصحة: ستبدأ الاصابات بالانخفاض تدريجيا بعد نهاية الشهر

الخبز

الحركة الشرائية طبيعية على المخابز رغم المنخفض- فيديو

1e7341e6-815d-4631-87b2-5fb1caaa0809

تساؤلات شعبية : هل سيُصدر أمر دفاع جديد لتأجيل الأقساط ؟

320212113537597824538

الأردن يفتتح قنصلية عامة في العيون المغربية

New_IradaMalakiyeh_608x355_0

إرادة ملكية سامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية 2021

أخبار متعلقة
لقاح

الصحة : البحث في السماح بتلقي لقاح كورونا الجمعة

2202127201450129634069

ايعاز لوزير الصحة نذير عبيدات

2202122162552437553472

اعلان صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

220211415204703785431

تطعيم 2046 مواطنا بلقاح كورونا في مادبا

268110 (1)

وزارة الصحة تتسلم مركبتين مبردتين و15 أخرى لنقل المطاعيم

غازي

شركس : ارتفاع إصابات كورونا لا يزال طفيفا