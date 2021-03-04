إيعاز من إدارة الأزمات إلى وزير الصحة بسبب انتشار كورونا

الوكيل الإخباري - حطّ على مكاتب "الوكيل الإخباري" كتابا من نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات العميد مازن الفراية ، موجها إلى وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات ، أوعز من خلاله بتكثيف حملات التطعيم للكوادر الطبية العاملة في القطاعين العام والخاص.

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وتبدأ الحملة اليوم الخميس ، واعتباره يوم مفتوح لتطعيم الكوادر الطبية في القطاع العام على أن يتم الانتقال لتطعيم اطباء القطاع الخاص خلال الاسبوع القادم، وفق الكتاب.

ويأتي ذلك ، نظرا للتسارع الكبير في أعداد الإصابات وازدياد احتمالية انتشارها بين الكوادر الطبية ، في ظل الوضع الوبائي الراهن .

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