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إيعاز من رئيس الوزراء بسبب تراجع الوضع الوبائي

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الأربعاء، 03-03-2021 01:45 م

خلال لقائه بالدكتور فراس الهواري

إيعاز من رئيس الوزراء بسبب تراجع الوضع الوبائي

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رئيس الوزراء بشر الخصاونة


الوكيل الإخباري - ترأس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في رئاسة الوزراء اليوم الاربعاء الاجتماع الاول لمجلس المركز الوطني لمكافحة الاوبئة والامراض السارية.

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وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع اهمية الدور المناط بالمركز بتعزيز ممارسات الصحة العامة في مجال الوقاية من الاوبئة والامراض السارية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشارها والحد من اثارها.


ولفت الى ان الحكومة التزمت بإنشاء المركز تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة في كتاب التكليف السامي بأن يرى المركز النور وان يدخل حيز النفاذ في اطار مؤسسي وتشريعي.

 

ولفت على أهمية السير بخطى سريعة وثابتة ليقوم المركز بدوره بفاعلية وفق التصور المأمول له من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وليكون على غرار المراكز الشبيهة في الدول المتقدمة التي تمتلك مثل هذه المراكز.


كما أوعز الخصاونة بتمكين المركز ليبدأ عمله الفعلي، لاسيما وأننا ليس فقط في خضم جائحة ووباء منتشر وانما لكونه اصبح من الضرورات في اطار سياسات الدول للتعامل مع تحديات الاوبئة والامراض السارية بشكل استباقي او بحثي او حتى تنظيمي.


وقدم رئيس المركز الدكتور فراس الهواري عرضا حول اجراءات تأسيس المركز الذي سيقدم خدمات تشخيصية وبحثية وتدريبية اكاديمية.
واكد الدكتور الهواري ان انشاء المركز خطوة مهمة وأحد الانجازات التي تتم في المئوية الثانية لتأسيس الدولة الاردنية ويشكل احدى اللبنات الاساسية في الهيكل الصحي الاردني.


واختار المجلس خلال الاجتماع، وزير الصحة نائبا لرئيس المجلس مثلما اقر المجلس بشكل مبدئي الهيكل التنظيمي المقترح للمركز مع الاخذ بالاعتبار الملاحظات والرأي الفني لديوان التشريع والرأي ووحدة تطوير الاداء المؤسسي في رئاسة الوزراء.


يشار الى ان مجلس المركز الذي يرأسه رئيس الوزراء يضم في عضويته وزراء الصحة والزراعة والمياه والري والبيئة ورئيس المركز ومدير عام الخدمات الطبية الملكية واربعة خبراء في المجالات المعنية بعمل المركز تمت تسميتهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المركز وهم : الدكتور محمود السرحان والدكتور حامد الزعبي والدكتورة ريما حجو والدكتورة لانا سلامة.

 

المصدر : بترا

 

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