الثلاثاء 20-10-2020
الوكيل الاخباري

إعلان هام للطلبة الأردنيين في أوكرانيا

إيعاز من مدير الأمن العام بشأن فتى الزرقاء - صورة

شاهد.. مواطن يشتري طبق بيض وهذا ما عثر عليه

تكثيف الجولات التفتيشية المفاجئة لضبط عمالة الأطفال

آلية جديدة لصرف الأدوية في مستشفى الأميرة بسمة

القبض على 12 مروجا للمخدرات في اربد والزرقاء

توجه من الصحة لشراء خدمات من المستشفيات الخاصة - فيديو

دائرة الأراضي: خدمات عقارية الكترونية قريبا

مطالبات لإعادة توزيع المياه في المقابلين

إصابة جديدة بكورونا لموظف في مؤسسة حكومية

عاجل

إيعاز من مدير الأمن العام بشأن فتى الزرقاء




الثلاثاء، 20-10-2020 01:07 م

للاطمئنان عليه

إيعاز من مدير الأمن العام بشأن فتى الزرقاء - صورة

الحواتمة
اللواء حسين الحواتمة


الوكيل الإخباري - أوعز مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة لمدير مراكز الاصلاح والتاهيل - ونظرا للظروف الصحية والانسانية التي يمر بها الفتى صالح وعائلته- باتخاذ كافة الترتيبات لتمكين والده نزيل احد مراكز الاصلاح والتاهيل من زيارته داخل المستشفى اليوم ليلتقي بابنه ويطمئن على صحته .

اضافة اعلان

وجاء في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، على الفور تم اتخاذ كافة الترتيبات ، وجرى نقل النزيل الى المستشفى حيث تمكن من زيارة ابنه والاطمئنان عليه، بعد الجلوس معه والتحدث إليه لفترة من الوقت داخل المستشفى .

 

 


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5e6f4136d5646

إعلان هام للطلبة الأردنيين في أوكرانيا

زو

الزرقاء: مخالفة منشآت تجارية ومواطنين

4201912132627812683660

إغلاق مبنى وزارة العمل 3 أيام بسبب كورونا

pic_139867

تكثيف الجولات التفتيشية المفاجئة لضبط عمالة الأطفال

640

آلية جديدة لصرف الأدوية في مستشفى الأميرة بسمة

إلقاء القبض-(تعبيرية)

القبض على 12 مروجا للمخدرات في اربد والزرقاء

أخبار متعلقة
طو

مسار معين لمصابي كورونا داخل طوارئ البشير

62-161644-corona-patients-artificial-3d-technology_700x400

تزويد مستشفى جرش الحكومي بـ 12 جهاز تنفس اصطناعي جديد