إيعاز من مدير الأمن العام بشأن فتى الزرقاء - صورة

الوكيل الإخباري - أوعز مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة لمدير مراكز الاصلاح والتاهيل - ونظرا للظروف الصحية والانسانية التي يمر بها الفتى صالح وعائلته- باتخاذ كافة الترتيبات لتمكين والده نزيل احد مراكز الاصلاح والتاهيل من زيارته داخل المستشفى اليوم ليلتقي بابنه ويطمئن على صحته .

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وجاء في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، على الفور تم اتخاذ كافة الترتيبات ، وجرى نقل النزيل الى المستشفى حيث تمكن من زيارة ابنه والاطمئنان عليه، بعد الجلوس معه والتحدث إليه لفترة من الوقت داخل المستشفى .





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