إيعاز من وزير الداخلية لتراجع الوضع الوبائي

الوكيل الإخباري - أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن المحافظين باعتبارهم رؤساء الادارات العامة في مناطق اختصاصهم، مسؤولون عن جميع القضايا المتعلقة بالشأن العام والحياة اليومية للمواطنين، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

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وقال الوزير الفراية خلال اجتماع اليوم الاثنين في مبنى الوزارة، وفق ما وصل "الوكيل الإخباري"، مع محافظي الميدان عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع "عن بعد"، بحضور امين عام الوزارة الدكتور خالد ابو حمور وعدد من المعنيين، إن الاردنيين في مختلف مواقعهم يستمدون القدرة على تحقيق الإنجاز وتجاوز التحديات من التوجيهات الملكية السامية الساعية دوما إلى تحقيق العدالة وتجذير سيادة القانون في شتى مجالات العمل.



وأوعز الوزير للمحافظين بتفعيل عمل الهيئات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لجائحة كورونا وبث الوعي اللازم في هذا الاطار، اضافة إلى التعامل بالمرونة الكافية مع الظروف المصاحبة للحظر الشامل والجزئي، وادامة عمل المنشآت الحيوية والخدمية والتعامل مع الحالات الإنسانية من خلال غرف العمليات الموجودة بالمحافظات على وجه السرعة.



واشار إلى الاستمرار في تكثيف الجهود اللازمة للحد من الممارسات التي تؤدي لانتشار فيروس كورونا، والتقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد، لافتا إلى ان الظروف الاستثنائية تتطلب اتخاذ اجراءات استثنائية للتعامل معها بفاعلية.



وجدد الوزير التأكيد على تطبيق أوامر الدفاع بحزم ومنع اقامة التجمعات بجميع اشكالها أيا كان هدفها أو غايتها، ولا سيما في ظل تطورات الوضع الوبائي، وتزايد اعداد الاصابات بفيروس كورونا التي ستؤدي إلى نتائج سلبية على صحة المواطن وسلامته وللحيلولة دون انتشار العدوى.



وشدد وزير الداخلية على ضرورة توقع الحدث قبل وقوعه ووضع الترتيبات اللازمة للتعامل معه من خلال تفعيل غرف العمليات الموجودة بالمحافظات وتفعيل الخطط الامنية الموضوعة بالتعاون والتنسيق مع المجالس المعنية في المحافظات وتكثيف الاجتماعات، مؤكدا أن دور المحافظين والاجهزة المعنية في المحافظات، يجب ان يتركز على تقييم الواقع ومتابعة قضايا الشأن العام ، وتشخيص التحديات ثم وضع التوصيات والخطط المستقبلية.



وفيما يتعلق بالمحجورين منزليا، أكد الوزير انه يجب الاستمرار في بذل الجهود اللازمة لمتابعتهم، وتكثيف الجولات الميدانية والتفتيشية عليهم، وذلك للتأكد من التزامهم بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة لان الاستهتار في هذه الاجراءات يعيق الجهود الوطنية المبذولة في محاربة الجائحة.



واستمع الفراية من المحافظين إلى شرح عن واقع العمل اليومي في مناطقهم وخاصة الوضع الوبائي من حيث اعداد المستشفيات والأسرة والمصابين بفيروس كورونا والاجراءات المتبعة في التعامل معهم، مؤكدا في هذه المجال ضرورة الالتزام التام بتطبيق اوامر الدفاع، وخاصة الالتزام بالحظر الشامل والجزئي والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

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