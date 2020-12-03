إيعاز من وزير الداخلية

الوكيل الإخباري - شدّد وزير الداخلية سمير المبيضين على ضرورة الالتزام بتنفيذ أوامر الدفاع واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين ، وخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم اقامة الحفلات أو التجمعات بمختلف المناسبات.

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جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه ، اليوم الخميس ، في مبنى الوزارة ، مع المحافظين، عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.

وأوعز المبيضين إلى المحافظين بضرورة تفعيل الخطة الوطنية لمواجهة الاحوال الجوية غير الاعتيادية (2020-2021) والخطط الفرعية المعتمدة من قبل لجان الدفاع المدني في المحافظات بالتعاون مع المدراء التنفيذيين المعنيين وبحيث تكون هذه الخطط واقعية تحقق الغايات المرجوة وتضمن المحافظة على ارواح المواطنين وممتلكاتهم وعدم تعطيل الحياة اليومية خاصة وأن المحافظين يمثلون أعلى سلطة تنفيذية في مواقعهم.



وطلب وزير الداخلية من المحافظين متابعة المدراء التنفيذيين في المحافظات والألوية كل ضمن منطقة اختصاصه وتنفيذ الواجبات المطلوبة منهم بخصوص خطة الطوارئ وابلاغ الوزير عن وجود أي تقصير لدى أية دائرة او مؤسسة بهذا الخصوص ، وذلك استنادا إلى أحكام نظام التشكيلات الادارية ، باعتبار ان الحاكم الاداري هو رئيس الادارة العامة في منطقة اختصاصه.



وقدم المحافظون خلال الاجتماع ، شرحا عن واقع العمل اليومي في مناطق اختصاصهم وأبرز المهام والواجبات التي ينفذونها على الصعد الأمنية والخدمية والتنموية لتلبية احتياجات المواطنين ومعالجة التحديات التي تواجههم في مختلف المجالات.

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