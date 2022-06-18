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السبت، 18-06-2022 06:26 م

إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عن 713 أسرة في أيار الماضي

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الوكيل الاخباري - بلغ عدد الأسر التي جرى إيقاف المعونة المالية الشهرية المتكررة عنها 713 أسرة لشهر أيار الماضي.

وبحسب تقرير أعمال الصندوق لشهر أيار الماضي، جرى تخفيض المعونة الشهرية المتكررة عن 633 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر الجديدة المشمولة ببرنامج "المعونة المالية الشهرية المتكررة" في ذات الشهر 19 أسرة، بينما بلغ عدد الأسر التي جرى مسحها في البرنامج 6135 أسرة.

وأشار إلى أن 743 أسرة جديدة استفادت من برنامج "المعونات المالية الطارئة" (العادية والفورية)، و51 أسرة جديدة استفادت من برنامج "التأهيل الجسماني"، و57 شخصا استفادوا من برنامج "دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة".

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