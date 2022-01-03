إيقاف شخصين قاما بمخالفة الحجر المنزلي في المفرق

الوكيل الإخباري - قال محافظ المفرق سلمان النجادا، أنه أوقف شخصين من مصابي فيروس كورونا ، قاما بمخالفة إجراءات الحجر المنزلي ، وذلك بعد أن اكملا مدة العلاج في المستشفى الميداني الذي تم ايداعهما فيه ، وفقاً لأوامر الدفاع النافذة.
وأكد المحافظ النجادا اليوم الاثنين ، على انه سيتم اتخاذ اشد الاجراءات القانونية والادارية بحق مخالفي الحجر المنزلي ، مشيرا الى ان عدد الاشخاص الذين تم ضبطهم خلال الفترة السابقة من مخالفي الحجر المنزلي بلغ 37.
وكانت وزارة الداخلية قد دعت وما زالت ، إلى ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي والبعد عن الممارسات التي تنقل العدوى للآخرين حفاظا على الصحة والسلامة العامة للجميع.
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