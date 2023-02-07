إيقاف ضخ المياه عن مناطق في إربد- أسماء

الوكيل الإخباري- اوضحت شركة مياه اليرموك عن إيقاف محطة كفراسد سيفين ملكا بسبب ارتفاع العكاره كما تم ايقاف محطة بشرى لذات السبب وتعتذر الشركة من مشتركيها في مناطق سحم وبشرى والمغير عن توقف التزويد المائي وسيستأنف برنامج التوزيع فور استقرار نوعية المياه واعادة تشغيل المحطتين.

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وتدعو الشركة مشتركيها في محافظات الشمال إلى حماية عدادات المياه من الانجماد وتشكل الصقيع في الأيام القليلة القادمة خوفا من انفجار العدادات كما وتؤكد الشركة على عدم ربط مزاريب الامطار على شبكات الصرف الصحي الأمر الذي يتسبب بدخول كميات كبيرة من المياه داخل شبكات الصرف الصحي وتكون اكبر من طاقتها الاستيعابية مما يؤدي إلى انسداد خطوط الصرف الصحي واندفاع المياه العادمة في الشوارع.



كم تؤكد الشركة على عدم فتح اغطية مناهل الصرف الصحي لأجل تصرف مياه الامطار المتجمعة في الشوارع مما يتيح دخول العديد من المواد الصلبة إلى داخل المناهل والتسبب بانسداد شبكات الصرف الصحي الى جانب خطورة سقوط المركبات في تلك المناهل.