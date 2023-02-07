الثلاثاء 07-02-2023
الوكيل الاخباري

إيقاف ضخ المياه عن مناطق في إربد- أسماء

إغلاق شارع رئيسي في جرش

روسيا: إرسال فرق متخصصة للمساعدة بعمليات البحث والإنقاذ في تركيا

هزة ارضية تضرب مدينة نيويورك

إغلاق جزئي لطريق الأزرق - الموقر للصيانة

قطر تخصص 10 آلاف منزل متنقل للمتضررين من الزلزال

تركيا على موعد مع ظاهرة جوية تزيد تعقيدا عمليات البحث عن ضحايا الزلزال

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم - أسماء

الأرصاد تحذر من الانجماد في الليالي القادمة

مدعـوون للمقابلات الشخصية - أسماء

الثلاثاء، 07-02-2023 09:49 ص

إيقاف ضخ المياه عن مناطق في إربد- أسماء

551fbcd2e96b2b5dac5b40b0b1ae6f2e


الوكيل الإخباري- اوضحت شركة مياه اليرموك عن إيقاف محطة كفراسد سيفين ملكا بسبب ارتفاع العكاره كما تم ايقاف محطة بشرى لذات السبب  وتعتذر الشركة من مشتركيها في مناطق سحم وبشرى والمغير عن توقف التزويد المائي وسيستأنف برنامج التوزيع فور استقرار نوعية المياه واعادة تشغيل المحطتين.

اضافة اعلان


وتدعو الشركة مشتركيها في محافظات الشمال إلى حماية عدادات المياه من الانجماد وتشكل الصقيع  في الأيام القليلة القادمة خوفا من انفجار العدادات كما وتؤكد الشركة على عدم ربط مزاريب الامطار على شبكات الصرف الصحي الأمر الذي يتسبب بدخول كميات كبيرة من المياه داخل شبكات الصرف الصحي وتكون اكبر من طاقتها الاستيعابية مما يؤدي إلى انسداد خطوط الصرف الصحي واندفاع المياه العادمة في الشوارع.


كم تؤكد الشركة على عدم فتح اغطية مناهل الصرف الصحي لأجل تصرف مياه الامطار المتجمعة في الشوارع مما يتيح دخول العديد من المواد الصلبة إلى داخل المناهل والتسبب بانسداد شبكات الصرف الصحي الى جانب خطورة سقوط المركبات في تلك المناهل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
471080

إغلاق شارع رئيسي في جرش

471086

إغلاق جزئي لطريق الأزرق - الموقر للصيانة

22023614588157087101

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم - أسماء

main_image63e1f714a11a8

مدعـوون للمقابلات الشخصية - أسماء

9oTcp8Ky1Gt42KV1BMTyUZF0yvcjZcnJDG4MObhY

الزراعة تُحذر المزارعين ومربي الماشية والنحالين بالأردن

220233175031206011121

شاهد بالفيديو - تراكمات ثلجية تشهدها مناطق في المملكة فجر اليوم

أخبار متعلقة
125927_12_1606301939

بلدية اربد توقف مشروعات المياه بشوارعها لتسببها بهبوطات