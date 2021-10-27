ائتلاف مربي الأبقار لـ الوكيل: تهريب الحليب المجفف والزيوت المهدرجة بمصانع في الزرقاء

الوكيل الإخباري- خاص- أوضح رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج، أن قطاع الأبقار تعرض خلال الثلاث السنوات الأخيرة لمشكلات عدة، من أهمها استخدام حليب البودرة (الحليب المجفف)، والزيوت المهدرجة في إنتاج الألبان والأجبان.



وأكد الحاج اليوم الأربعاء في تصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" أن بعض المصانع لغاية الآن تستخدم الزيوت المهدرجة وحليب البودرة وتعزف عن شراء الحليب الطازج من المزارعين لغاية مضاعفة أرباحها.



وأوضح أن هذه المواد المسرطنة على حد تعبيره تهرب من خلال مصانع في محافظة الزرقاء، وأن مصانع الغش تعمل على استغلال ثغرة في القانون وهو قانون السماح باستخدام حليب البودرة في صناعة (جبنة فيتا) فتقوم هذه المصانع بالحصول على ترخيص من وزارة الزراعة لاستيراد حليب البودرة باسم صناعة جبنة فيتا فيما هم يقومون في الحقيقة بتصنيع الألبان والأجبان بها.



وأكد أنه تمت مراجعة وزارة الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء حول هذا الموضوع، لأنه يؤثر على صغار ومتوسطي المزارعين، ويؤدي إلى إغلاق مزارع الأبقار، إلا أنه لم يتم أخذ إجراء حقيقي لحل هذه المشكلة.

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وأشار إلى أن كمية الحليب التي تنتج في الأردن 900 طن يوميا، فيما لدينا 350 مصنعا، مضيفا أن 200 مزرعة للأبقار أغلقت بالفعل نتيجة لاستمرارية استخدام الحليب المجفف بدلا عن الحليب الطازج في مصانع الألبان والأجبان.



وبين أنه تم تقديم حلول فيما يتعلق باستخدام حليب البودرة والزيوت المهدرجة في صناعة منتجات الألبان والأجبان لوزارة الزراعة، ولغاية اليوم لا يوجد رد على هذه الحلول.



وطالب الحاج بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة ووزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وأحد ممثلي القطاع، يتم من خلالها دراسة إعطاء رخص استيراد الحليب المجفف لمن يستخدمها فعلا.



كذلك طالب الحاج بإيقاف استيراد الأبقار وتقنين ومنع استيراد الحليب المجفف والزيوت المهدرجة، للمحافظة على القطاع وبقاء نموه الطبيعي.

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