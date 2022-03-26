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السبت، 26-03-2022 03:29 م

ائتلاف مربي الأبقار يبرر رفع أسعار الحليب الطازج

أضرار_حليب_البقر


الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار، ليث الحاج إن أسعار الأعلاف ارتفعت بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة، داعيا لتدخل الحكومة لإنقاذ القطاع.

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وأضاف الحاج خلال لقاء صحفي، اليوم السبت لتوضيح تداعيات ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا ومحليا، وآثار ذلك على القطاع، أنه "دون تكاتف الجميع وتدخل الحكومة فإن القطاع سيكون في مهبّ الريح في غضون أشهر قليلة".


وأوضح خلال اللقاء، أسباب رفع أسعار الحليب الطازج مرجعا ذلك لوقف "الخسائر الكبيرة" التي يتكبدها منتسبو القطاع. 


جمعيات مربي الأبقار حددت في وقت سابق سعر كيلو الحليب الطازج على جميع المصانع ومنتجي الألبان والأجبان والمزارع بسعر 55 قرشا للكيلو الواحد بعد أن كان بنحو 48 قرشا، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج بشكل "غير مسبوق".

 

وأوضح الحاج أن أسعار الذرة والصويا ارتفعت بشكل كبير مؤخرا وهي من المكونات الرئيسية للعلف، موضحا أن سعر طن الذرة كان 170 دينارا، ليصبح اليوم 355 دينارا، وسعر طنّ الصويا كان 295 دينارا، ليصبح اليوم 580 دينارا.


ولفت إلى أن 95% من الأعلاف في الأردن مستوردة، والباقي إنتاج محلي.


"جزء كبير من مواد الأعلاف أصبح من الصعب توفرها بسبب أزمات اقتصادية موجودة"، بحسب الحاج.


ولفت الحاج إلى أن سعر الحليب الطازج الذي يبيع فيه المزارعون منتجاتهم إلى مصانع الألبان ثابت ولم يرتفع منذ سنوات، موضحا أن رفع سعر الحليب الطازج يأتي للحفاظ على القطاع.


"في حال عدم رفع الأسعار سنفقد أكثر من 50% من كميات الحليب الطازج بسبب الخسائر الناتجة من ارتفاع أسعار الأعلاف"، وفق الحاج الذي جدّد دعوته للحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه القطاع.


"كلفة كيلو الحليب حوالي 54 قرشا وفي حال عدم رفع السعر سيخرج عدد كبير من المزارعين"، بحسب الحاج الذي قال إنه جرى تزويد وزارة الصناعة والتجارة بالفواتير التي تؤكد مقدار ما أصاب القطاع من ضرر.


"وفق دراسة أجريت خلال الأسبوع الماضي فإن تكلفة الكيلو غرام الواحد من الحليب الطازج على مربي الأبقار 55 قرشا واصلا لأرض مصنع الألبان، و54 قرشا على أرض المزرعة، لذا فإننا نعتبر هذا السعر سعرا استرشاديا، وعلى كل مالك مزرعة الاتفاق مع المصانع التي يورّد لها الحليب بشكل ثنائي" بحسب الحاج.


وقال الحاج: "خاطبنا نهاية الشهر الماضي وزارة الصناعة والتجارة، وطلبنا التدخل لضبط أسعار الذرة والصويا محليا بشكل غير مبرّر".


وفي حديثه عن تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار الأعلاف: "عندما خاطبنا الوزارة منذ بدء الارتفاع كانت الحرب في أيامها الأولى ولا يمكن للحرب منذ بدايتها مبكرا إحداث الفروق في أسعار الأعلاف محليا".

 

وتابع: "الأعلاف عندما تم رفعها كانت كميات منها موجودة لدى التجار وجرى استيرادها سابقا قبل الحرب والأردن لا يستورد الذرة والصويا من روسيا أو من أوكرانيا".


وقال إن المصانع تصنع 200 منتج من الحليب الطازج وأسعار الحليب تخضع للعرض والطلب أيضا.


"لم نجتمع مع وزير الصناعة والتجارة أو الأمين العام منذ تعيينهما حتى الآن رغم مطالباتنا المستمرة"، بحسب الحاج.


ودعا الحاج الحكومة إلى الاجتماع مع الجمعية لوضع سعر مناسب محدد، مشيرا لعدم وجود دعم على الأعلاف لمربي الأبقار.


(المملكة)

 




 

 


 

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