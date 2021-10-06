ابناء محافظة الطفيلة في شمال عمان يكرمون المعلمة انصاف النعانعة

الوكيل الإخباري - كرم تجمع ابناء محافظة الطفيلة في شمال العاصمة عمان المعلمة انصاف النعانعة الفائزة بلقب المعلم العالمي لعام 2021 وذلك خلال حفل اقاموه في ديوان عشائر السعوديين برعاية رئيس جمعية ابناء محافظة الطفيلة في عمان المهندس محمود السعودي وبحضور وزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور فايز السعودي ومديرة تربية الطفيلة الدكتور لبنى الحجاج ومدير تربية لواء بصيرا حازم العمريين وعدد من أبناء المحافظة .

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وشهد الحفل الذي جاء متزامنا مع عيد المعلم والذي أداره رئيس تجمع أبناء الطفيلة في شمال عمان عبد الله الحناقطة إلقاء كلمات تناولت مناسبة عيد المعلم والتميز الذي حققته المعلمة النعانعة على مستوى العالم إلى جانب الإشارة إلى حالات تمييز بين أبناء وبنات محافظة الطفيلة في العديد من المجالات مؤكدين على أهمية تطوير المناهج وإيلاء التعليم في الأطراف كمحافظة الطفيلة ما يجب من اهتمام لا يقل عن مستوى الاهتمام الذي تشهده المدارس في بعض مناطق المملكة .

